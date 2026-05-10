Hantavirus, nessuna pandemia, niente lockdown. Il Ministero zittisce i gufi

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Dopo giorni di allarmismi, annunci di pandemie, ipotesi di vaccini e gufate dei virologi “superstar” del Covid, il ministero della Salute zittisce tutti e invita alla serietà su pandemia e lockdown L’Hantavirus è più un fanta-virus che una possibile catastrofe biologica, la situazione sembra sotto controllo sia a Tenerife, dove è sbarcata la nave degli infetti, che in Italia, dove i quattro casi isolati non destano preoccupazioni. Tranne che in qualche virologo star “nostalgico”, forse, di vaccini e lockdown del Covid.

Il virus e la pandemia: nessun allarme dal ministero della Salute

A domanda precisa: con l’Hantavirus dobbiamo aspettarci una nuova pandemia? , risposta lapidaria: “Assolutamente no, non ci troviamo nella stessa situazione. Attualmente non c’è nessun allarme in Italia. E’ un virus diverso dal Covid, seppur più letale. L’hantavirus è a basso contagio, la principale trasmissione è attraverso gli escreti dei roditori (saliva, urina, feci) e solo in piccolissima parte per via aerea e interumana. Quindi non siamo nella stessa situazione, abbiamo un peridodo di incubazione piuttosto lungo quindi è giusto consigliare l’isolamento fiduciario. C’è anche da dire che la contagiosità, secondo recenti studi, sembra iniziare non in fase preclinica ma solo con i sintomi. E oggi i 4 passeggeri italiani non hanno sintomi”, ha spiegato oggi Maria Rosaria Campitiello capo dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, ospite questa mattina di ‘RaiNews 24’. Rispetto ai 4 passeggeri italiani che erano sullo stesso volo della paziente positiva e poi deceduta, “erano distanti, il contagio necessità di contatto prolungato e ambienti ristretti, siamo quindi tranquilli”, ha detto la Campitiello.

L’Oms invita alla calma: niente allarmismi

Analoga tranquillità viene manifestata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Tutti i passeggeri della nave infetta da hantavirus Mv Hondius arrivata questa mattina a Tenerife per lo sbarco sono considerati contatti ad alto rischio e devono essere monitorati”, ha ribadito Maria Van Kerkhove, direttrice dell’Oms per la prevenzione delle epidemie e delle pandemie, durante un evento sui social media. Ma in merito al rischio per la popolazione “è basso” come è anche “basso” il pericolo “per gli abitanti delle Isole Canarie”, ha sottolineato Van Kerkhove.













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