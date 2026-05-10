MINORI E VIOLENZE A NAPOLI, RASTRELLI: “SERVE UNA REVISIONE DEL SISTEMA, NON SI PUÒ PIÙ RINCORRERE L’EMERGENZA”

Condividi

Visite: 16

22 Visite

“Di fronte all’escalation della violenza minorile non bastano più analisi o interventi tampone. Serve una revisione complessiva del sistema processuale minorile e del sistema rieducativo, insieme a una approfondita valutazione sull’abbassamento dell’età imputabile rispetto ai reati più gravi”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, commentando l’ennesimo episodio di violenza verificatosi ieri sera a Napoli ai danni di un quattordicenne.

“Quanto accaduto conferma una deriva ormai strutturale, fatta di aggressività sempre più precoce, brutalità diffusa e totale perdita del senso del limite. Non siamo più davanti a episodi isolati, ma a un fenomeno che ci impone un salto di responsabilità”.

“Il Governo Meloni ha già dato un primo segnale forte con il Decreto Caivano, rafforzando strumenti di prevenzione e controllo. Ma oggi è necessario andare speditamente oltre, verificando la tenuta dell’intero impianto normativo e rieducativo rispetto a una realtà profondamente cambiata”.

“La tutela dei minori, così come la sicurezza dei cittadini, sono priorità assolute. Occorrono misure coerenti con la gravità della situazione, capaci di coniugare recupero, certezza delle regole e difesa delle comunità. È una sfida sulla quale siamo già al lavoro con determinazione, perché lo Stato non può permettersi di inseguire i fenomeni ma deve prevenirli e contrastarli con strumenti adeguati”, conclude Rastrelli”, conclude Rastrelli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti