Le fake news contro Minetti, Cipriani porta Travaglio e i suoi in tribunale: richiesta risarcitoria di 250milioni di dollari

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Importanti aggiornamenti sul dossier Minetti. Il compagno Giuseppe Cipriani infatti inviato una diffida al Fatto Quotidiano attraverso lo studio legale Reinhardt Savic Foley. Nella comunicazione, datata 2 maggio e composta da sei pagine, viene chiesta la rimozione dei contenuti pubblicati dal giornale sul caso della grazia concessa alla donna e viene intimato al quotidiano di interrompere la pubblicazione di ulteriori articoli sull’inchiesta.

La richiesta non costituisce ancora una causa giudiziaria, evidenzia il quotidiano diretto da Marco Travaglio. I legali di Cipriani hanno però indicato un termine di 48 ore per adempiere alle richieste contenute nella lettera. In caso contrario, viene preannunciata una richiesta di risarcimento danni “in nessun caso inferiore” a 250 milioni di dollari.

Già il 4 maggio Cipriani aveva rilasciato un’intervista al Corriere, dichiarando l’intenzione di chiedere i danni “quando le cose si saranno calmate”. Nella lettera, gli avvocati contestano al giornale la pubblicazione di contenuti ritenuti lesivi nei confronti dell’imprenditore. Il documento accusa il Fatto di aver “pubblicato e diffuso dichiarazioni false e altamente lesive nei confronti di Cipriani”. La diffida non indicherebbe un singolo articolo, ma farebbe riferimento a diverse informazioni contenute nei pezzi pubblicati sulla vicenda.













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