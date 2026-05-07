Premio Elsa Morante, le parole di Manfredi

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“Il Premio Elsa Morante, giunto alla sua quarantesima edizione, si conferma un punto di riferimento fondamentale per il mondo della cultura a livello nazionale. Un appuntamento in grado di rispettare la sua storia e di reinventarsi negli anni, con il contributo di illustri giurati e nomi imprescindibili del mondo della letteratura, a partire dalla presidente, Dacia Maraini. Con Napoli c’è un forte legame, grazie alla creatività espressa da alcuni dei suoi scrittori premiati, come Roberto Saviano a cui la città deve dare un grande abbraccio. Il Comune di Napoli sostiene la manifestazione nella convinzione che la lettura, la cultura e l’istruzione possano fare la differenza e allenare la consapevolezza di giovani e adulti rispetto ai valori del dialogo e della libertà“. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Continua Ninni Cutaia, Assessore alla Cultura della Regione Campania: “”Per la Regione Campania sostenere il Premio Elsa Morante, giunto alla sua quarantesima edizione, significa investire in una forma di cultura che non è semplice ornamento ma riflessione sulla contemporaneità. Napoli, come città ospitante, è un valore aggiunto, un riconoscimento che appartiene al territorio quanto agli autori premiati. La presenza della presidente Dacia Maraini — voce tra le più lucide e necessarie della cultura italiana — dà ulteriore peso a una manifestazione che non ha mai rinunciato alla propria vocazione critica“. Conclude Dacia Maraini, Presidente del Premio Elsa Morante: “Il Premio Elsa Morante lavora sul dialogo continuo con i lettori di tutte le generazioni, soprattutto i giovanissimi. Il tema di quest’anno è quello dei “Ragazzini salvati dal mondo” provando a proteggerli con le armi della cultura, della conoscenza, della parola. La nostra risposta alla crudeltà delle guerre e all’insensibilità di chi le guarda da lontano è la scrittura, la libertà intellettuale e l’esercizio al pensiero critico, che scegliamo sul nostro palco attraverso tante sezioni diverse, così da Luigi Garlando col suo Pertini, a Rula Jebreal, da Ermal Meta a Roberto Saviano, ai tanti altri, portiamo nel Morante tutto ciò che resta della Resistenza Culturale“.

Il prossimo 12 maggio presso il Teatro Diana di Napoli (sold out), insieme alla giuria presieduta da Dacia Maraini e composta da: Antonio Calabrò, Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Lino Guanciale, David Morante, Tiuna Notarbartolo (direttore dell’evento), Antonio Parlati, Alfredo Rapetti Mogol, Fiorenza Sarzanini, Teresa Triscari, saranno consegnati tutti i riconoscimenti: a Matteo Bussola, con “Il talento della rondine” (Salani), che vince il Premio Elsa Morante Ragazzi Narrativa; Luigi Garlando, con “Sandro libera tutti ” (Rizzoli), Premio Elsa Morante Ragazzi Biografia; Roberto Saviano con “L’amore mio non muore” (Einaudi) che vince il Premio Elsa Morante Ragazzi per l’Impegno Civile. Amalia Ercoli Finzi con sua figlia Elvina Finzi e con Tommaso Tirelli, per il libro “Le ragazze della luna” (Mondadori) Premio Elsa Morante per la Divulgazione Scientifica; Rula Jebreal Premio Elsa Morante per la Comunicazione con il libro “Genocidio”; Ermal Meta, vincitore del Premio Elsa Morante Musica con “Stella stelllina” (Sony e Nave di Teseo); Francesco Bianco, Premio Elsa Morante Campani Illustri, Giovanni Taranto con “La chianca” (Avagliano), Premio Elsa Morante Nisida; Titti Marrone, con “Primmamore” (Feltrinelli), vincitrice del Premio Elsa Morante per la Narrativa.

Mille ragazzi assisteranno dal vivo all’evento, condotto da Tiuna Notarbartolo con Alessandro Incerto, mentre per tutti gli altri sarà possibile seguire le dirette sui canali facebook e instagram del Premio Elsa Morante.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante è coordinato da Iki Notarbartolo; Gilda Notarbartolo ne dirige la comunicazione, Umberto Amicucci cura la veste grafica, e l’addetta stampa è Lisa Terranova.

Il Premio Elsa Morante è realizzato col patrocinio di Comune di Napoli e Regione, grazie al sostegno di Banca Intesa Sanpaolo, DAC (Distretto Aerospaziale della Campania), Cira (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), e col partenariato di Dimorra Hospitality, A.R.E.C Campania, Sire Ricevimenti d’autore, Medeaterranea-Accademia Gastronomica, Ascione Coralli, La Locanda del Cerriglio, Librerie Ubik, Officine grafiche Giannini, Fnism, Il Confronto e Ciaravola.it.













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