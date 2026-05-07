Quarto, cade nel vuoto dal terzo piano: ricoverata in grave condizioni 60enne

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 71
37 Visite
Precipita dal terzo piano di un edificio a Quarto : 60enne ricoverata in grave condizioni. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe compiuto un volo di diversi metri prima di impattare violentemente contro alcune inferriate, e rimanere incastrata.
Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, è stata liberata e trasportata in ospedale dal 118 in grave condizioni. Terrore anche per i passanti che, inermi, hanno assistito a tutta la scena. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che avviato le indagini per chiarire la dinamica.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore