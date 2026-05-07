Marano applaude Lino Musella: il David di Donatello premia un talento cresciuto in città

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C’è anche un pezzo di Marano nel trionfo di Lino Musella ai David di Donatello. L’attore napoletano ha conquistato il premio come miglior attore non protagonista per il film Nonostante, ottenendo il riconoscimento alla sua seconda candidatura.

Durante la cerimonia, Musella ha voluto ringraziare il regista e collega Valerio Mastandrea con parole cariche di affetto e ironia: “È tutta colpa tua”. Un pensiero anche per Marco Bellocchio, figura centrale nel suo percorso artistico.

Ma il successo dell’attore viene accolto con particolare orgoglio soprattutto a Marano, città alla quale Musella è profondamente legato. Per molti anni ha abitato proprio nel comune a nord di Napoli, dove ancora oggi vivono i suoi genitori e le sue sorelle. Un rapporto mai spezzato con il territorio, che continua a seguirne con affetto la crescita professionale.

Volto intenso e raffinato del cinema e del teatro italiano, Musella è stato apprezzato dal grande pubblico anche nella serie Gomorra, confermandosi negli anni come uno degli interpreti più autentici e versatili della scena nazionale.













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