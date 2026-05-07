AMBIENTE: SMARRAZZO (CASA RIFORMISTA), SU FALDE INQUINATE SERVE PIANO PLURIENNALE 

“La contaminazione delle falde acquifere campane da sostanze cancerogene è un fatto gravissimo che richiede risposte immediate”.

Lo dichiara Pietro Smarrazzo, consigliere regionale campano di Casa Riformista.

“Le verifiche avviate dalla Regione sono un primo passo – aggiunge – ma ora serve ben altro. Sì attivi una task force tra Governo, Regione, Asl, Arpac e Procure. Serve un piano pluriennale, fermare le cause, rafforzare i controlli e stabilire i necessari interventi di bonifica stanziando fondi adeguati e tempi certi”.

“Soprattutto nel Casertano che più delle altre province ha pagato a caro prezzo le gravissime conseguenze dell’inquinamento”, conclude Smarrazzo.