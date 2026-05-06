Marano, crisi idrica. Il prefetto Cardellicchio: “Eseguite altre riparazioni e sostituzioni agli impianti, stiamo profondendo ogni sforzo”

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“Aggiornamento situazione approvvigionamento idrico cittadino.”

Pur permanendo una situazione di criticità e di emergenza la gestione idrica nelle prime ore di stamane ha fatto registrare primi segni di miglioramento.

Nelle vasche superiori l’altezza dell’acqua ha superato di oltre 10 cm il livello registrato negli scorsi giorni.

Con la sostituzione di una nuova pompa di sollevamento in sostituzione di una vecchia pompa malandata, la forza di spinta è di portata ha avuto un importante miglioramento. Nella giornata di oggi verrà sostituita un’altra valvola trovata in condizioni cattive e totalmente arrugginita.

Una seconda valvola è stato già possibile sostituirla con un bypass e si attende che queste ultime manovre possano portare un migliore risultato di portanza.

Nel mentre continua l’attività di verifica degli impianti discendenti dalle vasche principali e di misurazione strumentale.

La situazione è costantemente ed attentamente monitorata e per alleviare le condizioni di maggiore difficoltà è stato attivato un servizio di fornitura con autobotti per la fornitura delle zone più periferiche tale che possa consentire manovre di aumento del flusso verso le abitazioni di maggiore sofferenza.

Per queste ultime, permanendo l’attuale situazione di criticità, e’ stata predisposta la fornitura di autobotti di rifornimento secondo modalità già esperite negli anni scorsi di cui si darà prossimo dettaglio.

Nota stampa prefetto Cardellicchio













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