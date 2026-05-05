Omicidi Capriati e Scavo, 14 arresti nei clan di Bari

Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue, avvenuti a Bari e a Bisceglie. L’operazione è stata condotta da carabinieri e polizia coordinati dalla Dda di Bari. Alle 10.30 conferenza stampa in procura a Bari.