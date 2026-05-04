RANUCCI: MI COSPARGO IL CAPO DI CENERE SU NORDIO. IN CASO DI PROCESSO NON ESPORRO’ L’AZIENDA

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Sigfrido Ranucci, nella puntata di Report andata in onda ieri sera, domenica 3 maggio, è tornato sul caso della grazia a Nicole Minetti. E alla lettera di richiamo inviatagli dalla Rai, dopo le parole pronunciate dal giornalista, ospite di È sempre Cartabianca, sul ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Ovvero sulla possibile presenza del Guardasigilli nel ranch in Uruguay di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti.

Il giornalista ha sottolineato di aver spiegato subito che la notizia fosse da verificare. Ma poi, precisando di non aver dato notizie non verificate, ha spiegato: “Ora sicuramente sono caduto in un eccesso, mi cospargo il capo di cenere, tuttavia non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto stiamo verificando una notizia che è una cosa un po’ diversa”.

Ranucci ha anche ribadito: “Anche se ancora non mi è arrivata la lettera di contestazione, anticipata dall’Ansa, nella quale mi si annuncia la privazione della tutela legale da parte della Rai, sento il dovere di informarvi che, davanti all’eventuale denuncia del ministro della Giustizia Nordio, rinuncio già da ora ad esporre l’azienda, che gestisce soldi pubblici, a eventuali rischi. Affronterò il giudizio a mie spese”.













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