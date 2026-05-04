RANUCCI: MI COSPARGO IL CAPO DI CENERE SU NORDIO. IN CASO DI PROCESSO NON ESPORRO’ L’AZIENDA

16 Visite
Sigfrido Ranucci, nella puntata di Report andata in onda ieri sera, domenica 3 maggio, è tornato sul caso della grazia a Nicole Minetti. E alla lettera di richiamo inviatagli dalla Rai, dopo le parole pronunciate dal giornalista, ospite di È sempre Cartabianca, sul ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Ovvero sulla possibile presenza del Guardasigilli nel ranch in Uruguay di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti.
Ranucci ha anche ribadito: “Anche se ancora non mi è arrivata la lettera di contestazione, anticipata dall’Ansa, nella quale mi si annuncia la privazione della tutela legale da parte della Rai, sento il dovere di informarvi che, davanti all’eventuale denuncia del ministro della Giustizia Nordio, rinuncio già da ora ad esporre l’azienda, che gestisce soldi pubblici, a eventuali rischi. Affronterò il giudizio a mie spese”.