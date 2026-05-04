Villaricca, inaugurato il murale “Il Volo di Domenico – Memoria, Arte e Comunità”

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VILLARICCA – Lunedì 4 maggio, presso l’Istituto Comprensivo “Giancarlo Siani” di via Enrico Fermi 43, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del murales “Il Volo di Domenico – Memoria, Arte e Comunità”, dedicato al piccolo Domenico Caliendo.

L’opera, realizzata dallo street artist Gennaro Fioretti (Genny Spray), rappresenta un segno tangibile e permanente di memoria collettiva, capace di trasformare un dolore profondo in un messaggio universale di consapevolezza, partecipazione e responsabilità civile.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione “Idee e Concretezza”, in collaborazione con il progetto “Accademia del Volontariato” e la Comunità Alloggio Amalia Fusco, attraverso un’organizzazione articolata e puntuale che ha visto i volontari operativi fin dalle prime ore del mattino per garantire accoglienza, ordine e piena riuscita dell’evento.

La Polizia Municipale ha assicurato lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza e regolarità, contribuendo al corretto presidio del territorio.

Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti istituzionali di rilievo, tra cui il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, il deputato Luigi Nave, la consigliera regionale Lucia Fortini, il vicesindaco di Villaricca Gianni Granata, la vicesindaca di Mugnano Daniela Puzone, l’assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Giugliano Caterina Pennacchio, oltre a consiglieri dell’amministrazione comunale di Villaricca.

Ampia e significativa la partecipazione della comunità scolastica: gli alunni dell’Istituto, insieme ai docenti e al dirigente scolastico Luigi Molitierno, hanno preso parte attiva alla cerimonia, conferendo all’iniziativa un alto valore educativo e civile.

Di particolare intensità il momento in cui gli alunni, vestiti di rosso e con un cuore di carta tra le mani, hanno intonato il brano “Guerriero” di Marco Mengoni: un gesto corale di straordinaria forza simbolica, che ha trasformato l’emozione in memoria condivisa, attraversando profondamente i presenti e restituendo alla comunità un’immagine autentica di unità, rispetto e partecipazione. Un istante che ha segnato in modo indelebile il significato dell’intera giornata.

Presente la madre del piccolo Domenico, Patrizia, che, visibilmente commossa, ha condiviso un momento di profonda vicinanza con i bambini, ascoltandoli e abbracciandoli. Nel ricordare il figlio, ha rivolto loro parole semplici ma cariche di significato:

«Aveva tanta voglia di vivere e vorrei anche voi foste sempre così».

Un messaggio che ha ulteriormente rafforzato il valore umano e simbolico dell’iniziativa, lasciando un segno profondo in tutti i presenti.

Organizzazione

L’iniziativa è stata curata da:

Dott.ssa Maddalena Fusco – Responsabile e Coordinatrice Comunità Alloggio Amalia Fusco

Raffaele Luppino – Presidente Comunità Alloggio Amalia Fusco

Armando Luppino – Vicepresidente Comunità Alloggio Amalia Fusco

Dott.ssa Federica Morra – Referente progetto Accademia del Volontariato

Salvatore Mautone – Presidente Associazione Idee e Concretezza

Dott.ssa Magla Capobianco – Vicepresidente Associazione Idee e Concretezza

Il murales “Il Volo di Domenico” si configura come un presidio permanente di memoria e coscienza civile, destinato a parlare alle nuove generazioni e a rafforzare il legame tra istituzioni, scuola e comunità