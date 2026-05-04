Ischia, Forio, Procida e Casamicciola terme: carabinieri impegnati nei controlli ai flussi turistici nelle isole. Le fittanze abusive nel mirino

Condividi

Visite: 26

49 Visite

La stagione balneare è alle porte e già in questo ponte del primo maggio i turisti hanno invaso spiagge e isole. Un banco di prova per i carabinieri della compagnia di Ischia impegnati fino a notte fonda nei controlli agli afflussi turistici con la piaga delle fittanze abusive che non si placa.

Alla fine saranno 319 le persone identificate e 217 i veicoli controllati. Non sono mancati i controlli in mare con la motovedetta dell’Arma che ha ispezionato 11 imbarcazioni.

Andando con ordine siamo a Forio.

Qui i carabinieri della locale stazione hanno supportato il Nas di Napoli nei controlli alle attività. Il titolare di un hotel è stato sanzionato e la dispensa del ristorante è stata chiusa per gravi carenze igienico sanitarie. La posizione dell’imprenditore si è anche aggravata con una segnalazione che è partita al Nil di Napoli perché nell’attività sono stati trovati 4 lavoratori in nero.

A Procida i carabinieri della locale stazione hanno denunciato il titolare di un B&B. L’uomo aveva pubblicizzato in modo fraudolento la propria struttura su una nota piattaforma online che si occupa di prenotazioni camere o alloggi.

L’imprenditore, in sostanza, aveva inserito nel sito per la registrazione la denominazione aziendale e il codice C.I.N. di un’altra struttura ricettiva esercitando così l’attività senza certificazione di agibilità dell’immobile che in realtà è pericolante con ordinanze comunali di messa in sicurezza e interdizione. Come se non bastasse, l’uomo è stato denunciato anche perché all’interno della struttura i carabinieri hanno trovato due ospiti che non erano stati registrati.

Su Ischia i militari hanno segnalato al Tribunale di sorveglianza di Napoli un 25enne sottoposto agli arresti domiciliari. Durante un controllo, la pattuglia ha sorpreso l’uomo che era in compagnia di altre 8 persone estranee al nucleo familiare che volevano trascorrere il ponte del 1 maggio.

Attimi di tensione in serata nel porto di Casamicciola terme dove i carabinieri della locale stazione hanno identificato un 41enne napoletano. L’uomo aveva colpito con un pugno al volto il dipendente di una compagnia di navigazione. La vittima stava sollecitando le operazioni di imbarco visto che la nave stava facendo tardi a causa della folla. Il giornale di bordo del traghetto è stato acquisito per valutare l’incidenza dell’episodio sul ritardo della partenza.

Sempre a Casamicciola i militari hanno denunciato un trentaseienne di Lacco ameno che a bordo di una ape Car si rifiutava di sottoporsi all’alcoltest. Il veicolo e la patente sono stati ritirati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti