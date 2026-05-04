Mercogliano: concerto Mariano per la Pace nel segno di Maria, Madre della Chiesa

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Nel giorno dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, si terrà presso la Chiesa di San Modestino in Mercogliano (AV) il Concerto Mariano – Inni e Canti Mariani, un evento di grande valore artistico e spirituale volto a diffondere un messaggio universale di pace.

L’iniziativa è curata dall’Associazione Artistico Culturale “Noi per Napoli”, voluta e organizzata dal Parroco Don Angelo Picariello, con il Patrocinio Morale del Comune di Mercogliano.

In un tempo segnato da tensioni e conflitti, il concerto nasce con l’obiettivo di veicolare un messaggio di pace attraverso la musica e il canto, affidando all’intercessione di Maria, invocata come Madre della Chiesa e Regina della Pace, il desiderio di costruire una società fondata sul dialogo e sulla fraternità.

La musica, linguaggio universale capace di superare ogni barriera, diventa strumento per costruire ponti di dialogo e non muri di incomprensione e guerre, offrendo al pubblico un momento di riflessione, preghiera e condivisione.

Protagonisti della serata saranno:

Olga De Maio, soprano

Luca Lupoli, tenore

Giampiero Colella, organista

che guideranno il pubblico in un percorso musicale intenso, attraverso i più significativi inni e canti mariani della tradizione.

L’appuntamento è per il 25 maggio 2026 alle ore 19:00, per un evento che unisce arte, fede e impegno civile, nel segno della pace.