Esclusiva Mugnano, carabinieri di nuovo in Comune: fari sui candidati a venti giorni dal voto

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A Mugnano i carabinieri sono tornati in municipio. Dopo il blitz della scorsa settimana, i militari si sono presentati nuovamente negli uffici comunali per acquisire documentazione relativa alle liste elettorali e ai candidati al Consiglio comunale. Acquisizione completata oggi.

Le liste, già formalmente trasmesse alla commissione mandamentale di Marano, sono state richieste alla segreteria generale. Un passaggio che si inserisce in un’attività di indagine al momento coperta dal massimo riserbo.

Secondo quanto si apprende, l’attenzione degli inquirenti riguarderebbe numerosi candidati. Tra gli aspetti al vaglio ci sarebbero parentele, frequentazioni e altri elementi ritenuti utili per gli accertamenti in corso.

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli né ipotesi di reato, ma l’intervento si colloca a poche settimane da un appuntamento elettorale importante: tra circa venti giorni i cittadini di Mugnano saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale.

La situazione resta quindi in evoluzione, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali da parte delle autorità competenti.













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