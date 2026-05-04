Mugnano, una piantina per crescere: il gesto che educa al futuro

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In un tempo scandito dalla fretta e dalla distrazione, c’è chi sceglie di fermarsi e seminare. È quanto accaduto presso l’Istituto Maria Agostina, dove un semplice gesto ha assunto il valore di un insegnamento profondo: Giuseppe, giovanissimo alunno della scuola dell’infanzia, ha deciso di donare una piantina a ciascun compagno di scuola.

Un’iniziativa tanto semplice quanto significativa, capace di trasformarsi in un’esperienza educativa concreta. Ogni alunno avrà infatti la possibilità di prendersi cura della propria pianta, seguirne la crescita giorno dopo giorno e comprendere, attraverso un gesto pratico, cosa significhi responsabilità, attenzione e dedizione.

In un’epoca in cui tutto sembra immediato, coltivare una pianta rappresenta un ritorno alla pazienza e ai tempi naturali. Significa sporcarsi le mani, osservare, attendere. Un processo lento ma essenziale, che insegna valori destinati a restare nel tempo.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio: il giardino sensoriale, oggi rigoglioso e vivo, è stato infatti recuperato e valorizzato grazie all’impegno dell’associazione Tennistavolo Galleria Mugnano. Un lavoro che va oltre lo sport e si radica nel territorio, con l’obiettivo di contribuire alla crescita delle nuove generazioni.

Perché formare futuri pongisti non significa soltanto allenare tecnica e competitività, ma anche trasmettere valori. E prendersi cura di uno spazio comune, così come di una semplice piantina, diventa simbolo di un’educazione più ampia: quella che guarda al futuro con responsabilità e consapevolezza.

Un piccolo gesto, dunque, ma capace di lasciare un segno. Proprio come un seme che, con il tempo, può diventare qualcosa di grande.













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