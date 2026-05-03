Como-Napoli, per Conte “un punto importante in chiave Champions”

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“Per noi questo di Como è un buon pareggio. È un altro passo importante che facciamo verso la qualificazione in Champions. Li abbiamo tenuti a distanza. Non abbiamo fatto calcoli, è stata una partita aperta, potevamo fare gol e potevano fare gol loro. Il pareggio è giusto. Loro hanno fatto meglio nel primo tempo, noi nel secondo. Ora mancano tre partite e dobbiamo avere quanto prima la matematica certezza della qualificazione Champions, perché sappiamo benissimo quanto sia importante per programmare il futuro del Napoli, per il presidente. E non ci dimentichiamo poi che dobbiamo onorare fino alla fine lo scudetto che portiamo sulla maglia, arrivando il più in alto possibile”. Antonio Conte ha espresso soddisfazione per il pari sul campo del Como, parlando nel corso della conferenza stampa post partita.













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