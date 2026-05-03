LAVORO, 1,2 MILIONI DI LAVORATORI (A TEMPO INDETERMINATO) IN PIU’ NEGLI ULTIMI TRE ANNI. I DATI CHE STRONCANO LE MENZOGNE

Quasi 1.000 posti di lavoro in più al giorno. Nella data in cui il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana, che cade all’indomani del Primo maggio, è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a rivendicare questo specifico risultato dell’esecutivo, che è frutto del combinato disposto di «serietà e stabilità». Il calcolo, che prende in considerazione non semplicemente l’occupazione ma l’occupazione a tempo indeterminato, rappresenta anche una risposta indiretta alle polemiche del Pd, che ha commentato la longevità dell’esecutivo cercando di ridurla a dato fine a se stesso.
«Quasi 1,2 milioni di posti di lavoro a tempo indeterminato in più in 1.288 giorni di Governo Meloni. Poco meno di 1.000 posti di lavoro stabili in più ogni giorno. Questi sono i risultati concreti per l’Italia grazie a un Governo serio e stabile», sono state le parole di Fazzolari.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews