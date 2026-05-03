LAVORO, 1,2 MILIONI DI LAVORATORI (A TEMPO INDETERMINATO) IN PIU’ NEGLI ULTIMI TRE ANNI. I DATI CHE STRONCANO LE MENZOGNE

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Quasi 1.000 posti di lavoro in più al giorno. Nella data in cui il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana, che cade all’indomani del Primo maggio, è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a rivendicare questo specifico risultato dell’esecutivo, che è frutto del combinato disposto di «serietà e stabilità». Il calcolo, che prende in considerazione non semplicemente l’occupazione ma l’occupazione a tempo indeterminato, rappresenta anche una risposta indiretta alle polemiche del Pd, che ha commentato la longevità dell’esecutivo cercando di ridurla a dato fine a se stesso.

«Quasi 1,2 milioni di posti di lavoro a tempo indeterminato in più in 1.288 giorni di Governo Meloni. Poco meno di 1.000 posti di lavoro stabili in più ogni giorno. Questi sono i risultati concreti per l’Italia grazie a un Governo serio e stabile», sono state le parole di Fazzolari.













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