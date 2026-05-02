SICUREZZA, INAIL CAMPANIA E NWM NETWORK TORNANO PROTAGONISTI AL COMICON DI NAPOLI

Condividi

Visite: 16

28 Visite

La cultura della sicurezza torna protagonista al Comicon di Napoli grazie a “Naili & Gatto Perry”, il fumetto educativo nato all’interno del progetto “Sicuri e Connessi”, promosso da NWM Network in collaborazione con Inail Campania.

Giunto al quarto anno di presenza alla kermesse partenopea, il progetto conferma la sua scelta di utilizzare il linguaggio del fumetto per avvicinare i più giovani, ma non solo, ai temi della prevenzione, rendendoli accessibili e favorendo comportamenti più consapevoli nei diversi contesti della vita quotidiana.

Nel nuovo episodio, Naili e Perry introducono il “potere della consapevolezza”: una chiave narrativa che rende visibili le conseguenze delle azioni, aiuta a riconoscere i rischi e stimola il senso di responsabilità. Le storie si muovono tra ambienti ospedalieri, tecnologia, natura e set cinematografici, evidenziando quanto il tema della sicurezza sia trasversale e presente in ogni ambito.

All’interno del Comicon ha trova spazio anche l’iniziativa “Oscar della Sicurezza”, un riconoscimento simbolico dedicato ai comportamenti virtuosi e all’impegno nella diffusione della cultura della prevenzione. E con il prestigioso riconoscimento è tornato anche il format “Do sicurezza”: una sedia vuota, un cartello e l’invito a parlare. Un’occasione per essere ascoltati senza fretta o filtri, senza giudizi, un momento di dialogo reale per aumentare la consapevolezza sui rischi.

“Parlare di sicurezza ai giovani – sottolinea Adele Pomponio, direttore regionale Inail Campania – significa costruire il futuro. Con ‘Naili & Gatto Perry’ puntiamo su un linguaggio vicino alle nuove generazioni, capace di trasformare concetti complessi in esperienze comprensibili e coinvolgenti. La prevenzione non è solo una regola da seguire, ma un valore da interiorizzare e vivere ogni giorno”.

“Abbiamo voluto creare un racconto – afferma Domenico Di Frenna, art director, autore del fumetto e Ceo di socialstation.it – che non si limitasse a spiegare la sicurezza, ma la facesse vivere. Naili e Perry non insegnano dall’alto, ma accompagnano le persone in un percorso di scoperta, dove ogni scelta diventa consapevolezza. Quando una storia riesce a cambiare il modo in cui guardiamo le nostre azioni, allora diventa uno strumento di trasformazione reale. Un superpotere”.

“Sicuri e Connessi” si conferma così un modello innovativo di comunicazione istituzionale, capace di coniugare linguaggi creativi e finalità educative, trasformando il fumetto in uno strumento concreto di impatto sociale per diffondere la cultura della prevenzione tra le nuove generazioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti