Marano, crisi idrica: gli ultimi aggiornamenti dal Comune. Le zone ancora in sofferenza

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Crisi idrica, ecco gli aggiornamenti dall’ufficio tecnico comunale.

Situazione stazionaria. Uniche zone con disagio sono via del Mare, parte bassa, via san Castrese, via Parrocchia, via Alpi e dintorni e via Ferrigno. Con queste giornate di festa è difficile recuperare. Dobbiamo cercare di caricare un po’ di più la recca. Alle 12 nuova verifica dei livelli e facciamo un resoconto. Ieri siamo stati tutta la giornata in giro abbiamo fatto misurazioni strumentali e qualche anomalia c’è. Continuiamo martedì e sapremo la verità.

 

 

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