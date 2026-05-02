Marano, crisi idrica: gli ultimi aggiornamenti dal Comune. Le zone ancora in sofferenza

Condividi

Visite: 82

78 Visite

Crisi idrica, ecco gli aggiornamenti dall’ufficio tecnico comunale.

Situazione stazionaria. Uniche zone con disagio sono via del Mare, parte bassa, via san Castrese, via Parrocchia, via Alpi e dintorni e via Ferrigno. Con queste giornate di festa è difficile recuperare. Dobbiamo cercare di caricare un po’ di più la recca. Alle 12 nuova verifica dei livelli e facciamo un resoconto. Ieri siamo stati tutta la giornata in giro abbiamo fatto misurazioni strumentali e qualche anomalia c’è. Continuiamo martedì e sapremo la verità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti