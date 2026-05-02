MORTO ALEX ZANARDI, L’IMMORTALE DELLO SPORT ITALIANO

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Oggi è un giorno triste per l’Italia intera che piange la morte di Alex Zanardi deceduto all’età di 59 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. Avrebbe compiuto il sessantesimo compleanno il 23 ottobre. Zanardi ebbe un gravissimo incidente stradale nel 2020, durante una delle tappe della staffetta di “Obiettivo tricolore”, il viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Si andò a schiantare contro un camion che proveniva nella direzione opposta e a nulla è valso il pronto intervento e il trasporto immediato in ospedale con elisoccorso. L’ex pilota di Formula Uno fu operato d’urgenza ma le sue condizioni, critiche fin dall’inizio, sono poi peggiorate. Si era dedicato al paraciclismo vicendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Zanardi è stato non solo un immenso sportivo, pilota automobilistico, paraciclista, conduttore televisivo, ma soprattutto un grande uomo, grandissimo esempio per tutti per il suo incredibile spirito battagliero e la sua immensa positività nonostante l’amputazione di entrambi gli arti inferiori, avvenuto nel 2001 quando aveva 35 anni. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata.













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