Cole Tomas Allen, insegnante e ingegnere: arrestato per la sparatoria alla cena con Trump

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Momenti di paura durante la Cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, dove un uomo armato ha tentato un assalto nelle vicinanze della sala dell’evento. Il sospetto, Cole Tomas Allen, 31 anni, insegnante e ingegnere formato al California Institute of Technology, è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito a una certa distanza dalla sala, senza riuscire a entrare direttamente nell’area principale. Il presidente Donald Trump è stato portato via per sicurezza ma non è rimasto ferito.

Le autorità parlano di diverse possibili accuse, tra cui uso e possesso illegale di armi da fuoco. Ancora da chiarire il movente dell’azione: le indagini sono in corso. Il sospetto, che alloggiava presso l’hotel Washington Hilton, è stato trasferito in ospedale per accertamenti prima della comparsa in tribunale.













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