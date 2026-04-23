Ottanta panetti di hashish in auto, scatta il fermo e il sequestro per un 53enne di Marano. Preso in Calabria

È stato fermato a Cetraro, in Calabria, Francesco Avolio, 53 anni di Marano, trovato in possesso di circa 80 panetti di hashish (foto di archivio) per un peso complessivo di 8 chili.

L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha proceduto al sequestro sia della sostanza stupefacente sia del veicolo utilizzato per il trasporto.

L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Paola ed è difeso dall’avvocato Luigi Poziello. Resta in attesa dell’udienza di convalida.