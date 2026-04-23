Sicurezza, Zinzi (Lega): CPR Castel Volturno necessario, sinistra ostaggio della sindrome NIMBY

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“Il CPR di Castel Volturno, che sarà realizzato da Invitalia per conto del ministero dell’Interno, è una struttura necessaria per rafforzare la sicurezza in Campania e rendere più efficace la gestione dell’immigrazione irregolare. Parliamo di soggetti destinatari di provvedimenti di allontanamento, che non hanno titolo per restare sul nostro territorio.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
Per questo stupisce che la sinistra scelga ancora una volta di opporsi per ragioni puramente ideologiche, cedendo alla solita sindrome NIMBY: va bene tutto, purché non si faccia nulla.
Noi invece pensiamo che i tempi siano maturi per dotare anche la Campania di un CPR, così da sottrarre dalle nostre città immigrati irregolari ritenuti pericolosi e garantire ai cittadini maggiore tutela, più controllo e più legalità. Chi boicotta queste scelte non fa il bene del territorio, ma difende un modello fallimentare di immigrazione incontrollata che scarica sui campani insicurezza e degrado”.
Per questo stupisce che la sinistra scelga ancora una volta di opporsi per ragioni puramente ideologiche, cedendo alla solita sindrome NIMBY: va bene tutto, purché non si faccia nulla.
Noi invece pensiamo che i tempi siano maturi per dotare anche la Campania di un CPR, così da sottrarre dalle nostre città immigrati irregolari ritenuti pericolosi e garantire ai cittadini maggiore tutela, più controllo e più legalità. Chi boicotta queste scelte non fa il bene del territorio, ma difende un modello fallimentare di immigrazione incontrollata che scarica sui campani insicurezza e degrado”.
Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.