Rapina a Napoli: banda di 10 uomini e fuga nei tunnel in 50 minuti. Tra i malviventi un 50enne già noto alle forze dell’ordine

Un gruppo composto da circa dieci persone avrebbe messo a segno la rapina alla banca a Napoli di cui si discute da giorni. Secondo quanto emerso nel corso di una trasmissione online, tre componenti sarebbero entrati dall’ingresso principale, mentre gli altri — sei o sette — avrebbero utilizzato un accesso sotterraneo, attraverso tunnel scavati artigianalmente per evitare di far scattare allarmi o attirare l’attenzione dei residenti.

I malviventi indossavano abiti pesanti ma lasciavano le mani libere per agire con rapidità; avrebbero anche utilizzato estintori, come suggerisce la presenza di polvere bianca nel caveau dove sono state forzate le cassette di sicurezza.

Tra loro ci sarebbe stato anche un uomo sulla cinquantina, già noto alle forze dell’ordine e riconoscibile per la sua andatura. Secondo la fonte, solo pochissime persone in città avrebbero le competenze necessarie per organizzare un colpo di questo livello.

Al gruppo operativo si sarebbero aggiunti due basisti: uno all’interno della banca e un altro legato alla gestione della rete fognaria, elemento ritenuto fondamentale per pianificare e portare a termine la fuga. L’azione, estremamente rapida, si sarebbe conclusa in circa 50 minuti, con la banda già in fuga attraverso i cunicoli sotterranei.