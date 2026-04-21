SPORT: DA REGIONE 2,5 MILIONI PER 108 INIZIATIVE IN CAMPANIA. ASSESSORA ZABATTA: “FINANZIAMO CON 623MILA EURO ANCHE NAPOLI CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT”

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Sono 108 gli eventi sportivi ammessi al finanziamento della Regione Campania per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro sull’intero territorio.

Il finanziamento rientra nell’ambito delle linee d’azione individuate nell’Accordo per la Coesione: le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027) sostengono, in particolare, iniziative di promozione della pratica sportiva, di prestigio internazionale nazionale e locale, al fine di favorire l’incontro multiculturale, il rispetto e la valorizzazione delle differenze e della parità di genere e il coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà.

Significativa la distribuzione delle iniziative promosse sul territorio regionale, a conferma di una programmazione diffusa e capillare.

Tra i progetti ammessi rientrano anche quelli collegati al programma “Napoli capitale europea dello sport 2026”, per un valore complessivo di circa 623 mila euro.

“Con questo intervento – dichiara l’assessora Fiorella Zabatta – sosteniamo concretamente lo sport come leva di inclusione e sviluppo dei territori. La scelta di finanziare tutte le iniziative ammissibili conferma la volontà di dare risposte ampie e tempestive al mondo sportivo campano, valorizzando le progettualità presenti sul territorio. Riteniamo importante anche il sostegno a Napoli Capitale Europea dello Sport, che unito agli altri grandi eventi che caratterizzeranno il territorio, saprà determinare un indubbio attrattore anche turistico”.