Segretario comunale di Pompei aggredito da consigliere, Nappi (Lega): allontanare i violenti dalla politica

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“Condanniamo con forza la vile aggressione subita dal segretario del Comune di Pompei da parte di un consigliere comunale di maggioranza. Ancora più grave il fatto che questo episodio sarebbe stato innescato dalla vendetta per la bocciatura del figlio del consigliere nell’ambito di un concorso pubblico indetto dal Municipio. Non solo ci troviamo davanti all’ennesimo caso di condotte inopportune e di ‘familismo’, ma di assoluta protervia: purtroppo sono queste le dinamiche che da anni interessano alcuni comuni del nostro territorio e che, guarda caso, vedono protagonisti in negativo esponenti della sinistra. Al segretario comunale la nostra vicinanza e solidarietà. Nel frattempo confidiamo nel lavoro di forze dell’ordine e magistratura: tutti coloro che utilizzano la violenza non solo vanno puniti severamente ma allontanati dalla politica e dalle sedi istituzionali. Soprattutto in contesti come quello di comuni che si apprestano al voto. Risulta, infatti, che il consigliere comunale già da tempo ha iniziato la campagna a sostegno del candidato sindaco della sinistra, a Pompei”. Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.













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