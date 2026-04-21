Davanti a un giudice dovrà rispondere di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente.
Dovrà dare spiegazioni anche al fratello, per avergli distrutto l’auto e al proprietario di un’abitazione, per avergli sfasciato parte del muro perimetrale.
Siamo a Pomigliano, è notte e un 23enne si mette alla guida della macchina del fratello.
Non può farlo, non solo perché non ha mai conseguito la patente ma anche perché è sottoposto ai domiciliari.
Sfortuna vuole che in strada incroci i carabinieri del radiomobile di Castello di Cisterna che lo conoscono bene.
Parte l’inseguimento e il 23enne, dopo qualche chilometro, perde il controllo dell’auto e finisce dritto in un muro.
Portato prima in ospedale e poi in caserma, il giovane è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio.
POMIGLIANO D’ARCO: evade, scappa dai carabinieri e finisce contro un muro. Non ha la patente, 23enne in manette
Davanti a un giudice dovrà rispondere di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente.