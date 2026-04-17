Inaugurata la nuova rotatoria sulla SP1 a Borgo Riccio: più sicurezza e meno traffico per Giugliano, Qualiano e Villaricca

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È stata inaugurata la nuova rotatoria lungo la SP1 “Circumvallazione esterna di Napoli” al km 7+500, in località Borgo Riccio nel Comune di Giugliano in Campania. L’opera, realizzata dalla Città Metropolitana di Napoli con un investimento complessivo di circa 700mila euro, punta a migliorare in modo significativo la sicurezza della circolazione e l’efficienza della viabilità in un’area strategica per tre comuni dell’area nord di Napoli.

Immediato il beneficio per gli utenti: i veicoli provenienti da Napoli e dalla Strada Provinciale 228 non sono più costretti a percorrere circa 4 chilometri aggiuntivi per effettuare l’inversione di marcia. Questo si traduce in un risparmio di tempo, in un miglioramento dei flussi di traffico e in una riduzione delle emissioni di CO₂.

La nuova intersezione è stata realizzata tra le due carreggiate della SP1, sfruttando anche l’area sottostante il viadotto dell’asse mediano che corre parallelamente alla provinciale. I lavori hanno incluso la cordonatura della rotonda, l’installazione di dispositivi di sicurezza — guard-rail e barriere New Jersey — ai punti di ingresso e uscita, il completo rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di bande sonore sui tre rami convergenti per ridurre la velocità in prossimità dell’incrocio, e l’installazione di due rilevatori di velocità per sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti vigenti nel tratto.

«Quest’opera è la dimostrazione concreta di come la Città Metropolitana di Napoli, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, stia lavorando per restituire ai cittadini strade più sicure e più efficienti. La nuova rotatoria di Borgo Riccio non è solo un intervento tecnico: è una risposta alle esigenze quotidiane di migliaia di automobilisti che percorrono questa arteria. Siamo orgogliosi di aver completato questo intervento in un’area che serve tre comunità, e continueremo a investire nella sicurezza stradale con lo stesso impegno» ha dichiarato Giuseppe Cirillo, Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli in occasione del taglio del nastro. Anche il consigliere metropolitano Domenico Marrazzo ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera per la vicinanza con la zona ASI e con la vicina stazione ferroviaria di Ponte Riccio. Presenti all’inaugurazione anche i consiglieri metropolitani Salvatore Flocco, Rosario Di Roberto e Vincenzo Toti, insieme all’ex consigliere metropolitano Raffaele Barone.

All’inaugurazione erano presenti anche i sindaci dei comuni direttamente interessati dall’opera: Diego Nicola D’Alterio (Giugliano in Campania) e Raffaele De Leonardis (Qualiano) che hanno espresso soddisfazione per il completamento di un intervento atteso da tempo dal territorio.

L’intervento è stato finanziato con fondi del DM 225/2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rientra in un più ampio programma di opere avviato dall’Ente nell’ambito di uno specifico accordo quadro dedicato al miglioramento della sicurezza stradale, che continuerà nei prossimi mesi con ulteriori cantieri sulla rete provinciale.













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