Marano, accoltellamento di due minori vicino alle giostre. L’avvocato Esposito: “Al vaglio degli inquirenti il tentato omicidio”

E’ ancora al vaglio degli inquirenti di Napoli Nord la posizione del giovane di Giugliano, denunciato a piede libero per l’accoltellamento di due minori di Mugnano avvenuto alcune settimane fa a Marano, nei pressi di alcune giostre. I due ragazzi rimasero feriti al culmine di una lite scoppiata per motivi ancora oggetto di accertamento.

Le indagini, tuttora in corso, potrebbero portare a un aggravamento delle accuse nei confronti dell’indagato, con la possibile contestazione del reato di tentato omicidio. A sottolinearlo è l’avvocato delle famiglie delle vittime, Giordano e Grossi, Beniamino Esposito, che evidenzia come la dinamica dell’aggressione e la gravità delle ferite riportate dai minori richiedano una valutazione più severa.

Al momento il giovane resta denunciato a piede libero, ma ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, alla luce degli elementi raccolti dagli investigatori.