Ungheria, Magyar al lavoro per evitare il ritorno di Orban: “Solo due mandati per il premier”

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Peter Magyar ha messo fine all’era di Viktor Orban in Ungheria. Ed è già al lavoro per scongiurare un suo ritorno. Ex orbaniano, il 45enne leader di Tisza ha nettamente sconfitto alle elezioni legislative il longevo premier uscente e la sua formazione Fidesz, al potere da 16 anni.

Magyar ha così promesso di introdurre il limite di due mandati della carica di primo ministro, che quindi potrà governare per un massimo di otto anni. Spiegando che la legge si applicherà anche retroattivamente. “Faremo tutto il possibile per ristabilire la democrazia e ripristinare il sistema di controlli ed equilibri”, ha aggiunto Magyar parlando della modifica costituzionale.

“Grazie Ungheria”, ha scritto sui social il leader di Tisza. Poi, dal palco allestito a Budapest per celebrare la vittoria: “Ce l’abbiamo fatta, Tisza e l’Ungheria hanno vinto le elezioni. Non con un piccolo margine, ma con un margine molto ampio. Insieme abbiamo liberato l’Ungheria”. “Avremo una maggioranza dei due terzi in Parlamento”, ha esultato Magyar.













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