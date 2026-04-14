Incontro a Roma sui Campi Flegrei, Regione e sindaci a confronto con Musumeci

L’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, insieme al vicesindaco di Napoli Laura Lieto, al sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e al sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, ha incontrato a Roma il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci per fare il punto sulla situazione connessa al bradisismo.
Al centro del confronto, si legge in una nota, le misure già previste dal Decreto-Legge 140/2023, con particolare riferimento agli interventi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati nell’area interessata dal fenomeno del bradisismo.
“Di concerto con i tre sindaci, abbiamo avanzato proposte concrete – ha detto l’assessora Fiorella Zabatta – per rafforzare gli strumenti già attivati.
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