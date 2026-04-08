Israele attacca il Libano: ucciso comandante di Hezbollah, 254 morti e circa 2mila feriti

Da
redazione
-
0
Firefighters attempt to extinguish a fire following an Israeli strike at the Corniche al-Mazraa neighbourhood of Beirut on April 8, 2026. Around 2:00 pm (1100 GMT), a series of Israeli strikes slammed into the Lebanese capital without warning, triggering scenes of panic. Israeli strikes on Lebanon on April 8, the heaviest since the war began in early March, left "dozens dead and hundreds wounded," according to a preliminary toll from the health ministry. (Photo by Ibrahim AMRO / AFP)
Condividi
Visite: 70
52 Visite

Sale ancora il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi israeliani sul Libano: 254 morti e 1.165 feriti. Lo rende noto la direzione generale della Protezione Civile del Libano in una dichiarazione diffusa sui social, in base ai dati disponibili presso i suoi centri sul territorio libanese. In particolare, solo a Beirut risultano 92 morti e 742 feriti e nei sobborghi meridionali della capitale 61 morti e 200 feriti.

 Le forze armate israeliane hanno dichiarato di aver colpito un comandante di Hezbollah a Beirut, dopo che i media statali libanesi avevano riferito che Israele aveva preso di mira un quartiere residenziale nella capitale. “Poco fa, le Idf hanno colpito un comandante di Hezbollah a Beirut”, hanno detto i militari, senza identificare il bersaglio. Filmati pubblicati dai media libanesi hanno mostrato che un edificio nel quartiere di Tallet Khayat, al di fuori della roccaforte di Hezbollah a Dahiya, è parzialmente crollato a seguito dell’attacco.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore