Israele attacca il Libano: ucciso comandante di Hezbollah, 254 morti e circa 2mila feriti

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Sale ancora il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi israeliani sul Libano: 254 morti e 1.165 feriti. Lo rende noto la direzione generale della Protezione Civile del Libano in una dichiarazione diffusa sui social, in base ai dati disponibili presso i suoi centri sul territorio libanese. In particolare, solo a Beirut risultano 92 morti e 742 feriti e nei sobborghi meridionali della capitale 61 morti e 200 feriti.

Le forze armate israeliane hanno dichiarato di aver colpito un comandante di Hezbollah a Beirut, dopo che i media statali libanesi avevano riferito che Israele aveva preso di mira un quartiere residenziale nella capitale. “Poco fa, le Idf hanno colpito un comandante di Hezbollah a Beirut”, hanno detto i militari, senza identificare il bersaglio. Filmati pubblicati dai media libanesi hanno mostrato che un edificio nel quartiere di Tallet Khayat, al di fuori della roccaforte di Hezbollah a Dahiya, è parzialmente crollato a seguito dell’attacco.













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