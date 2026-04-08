VENGO VIA CON TE. Giugliano si muove per i nostri amici a quattro zampe

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Giugliano si muove per i nostri amici a quattro zampe

C’è una bellezza particolare nel silenzio di un cane che aspetta dietro le sbarre di un canile, una dignità che merita di trovare finalmente una casa. Per questo, come Amministrazione, su proposta della I^ Commissione Consiliare abbiamo voluto fortemente dare vita a “Vengo via con te”, una giornata interamente dedicata all’adozione responsabile.

Sabato 18 Aprile, dalle 9:30 alle 13:30, trasformeremo Piazza Gramsci in un luogo di incontro e di speranza. Non sarà solo un evento informativo, ma l’occasione per guardare negli occhi chi aspetta solo una carezza per fidarsi di nuovo.

Adottare non è un impulso, ma un atto d’amore consapevole. Proprio per questo avremo con noi i professionisti dei canili Il Cucciolo e RE.CA.NO., insieme alla dedizione instancabile di associazioni come Leidaa, OIPA, M.En.Pe.Car. e le Guardie Zoofile E.N.G.E.. Saranno lì per spiegarvi come accogliere un nuovo membro in famiglia nel modo migliore.

Ma non finisce qui. Vogliamo che questo messaggio arrivi ovunque. Giugliano è grande e il nostro impegno per il benessere animale deve esserlo altrettanto.

Dopo Piazza Gramsci ci sposteremo a Maggio in zona costiera, per abbracciare anche il nostro litorale e continueremo con un tour itinerante nei mesi successivi che toccherà le principali piazze della città.

Venite a trovarci sabato, anche solo per un saluto, per chiedere un’informazione o per capire come potete fare la differenza. Spesso diciamo che siamo noi a salvare loro, ma chiunque abbia un cane sa bene che, alla fine, sono loro a salvare noi.

Vi aspettiamo in Piazza!

Assossore al Benessere Animali

dott. Alfonso Sequino













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