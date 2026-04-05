La cattura di Roberto Mazzarella: il boss latitante tradito da social e spese di Lusso

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Ieri, sabato 4 aprile, la caccia al latitante più ricercato di Napoli si è conclusa in un lussuoso resort di Vietri sul Mare. Al momento dell’arresto, Roberto Mazzarella, 48 anni, si trovava tra la moglie e i due figli, ignaro che ogni suo passo, ogni piccolo gesto, fosse stato osservato dagli investigatori.

Il tradimento inconsapevole

Il colpo che ha portato alla cattura di Mazzarella non è stato frutto di un blitz improvviso, ma di mesi di paziente lavoro investigativo. Il boss, nel tentativo di mantenere un’apparenza di vita normale, ha continuato a lasciare tracce: foto e messaggi sui social dei familiari, piccoli acquisti di lusso con le carte di credito dei figli, prenotazioni in hotel e ristoranti. Ogni movimento economico e digitale era come un filo invisibile che conduceva direttamente a lui.

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno seguito questi segnali per mesi. Un like, una foto pubblicata, un pagamento con carta: nulla sfuggiva all’occhio degli investigatori. Ed è così che Mazzarella, il capo di uno dei clan più potenti di Napoli, si è tradito da solo.

La dinamica dell’arresto

Ieri mattina, quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nel resort, Mazzarella era ancora in pantofole, intento a preparare la colazione per la famiglia. Nessuna fuga, nessun tentativo disperato di nascondersi: il latitante si è trovato circondato, consapevole che ogni strategia di copertura era stata ormai sventata.

Il 48enne, nipote dei noti capiclan Ciro, Gennaro e Vincenzo Mazzarella, è accusato dell’omicidio di Antonio Maione, vittima innocente di una faida familiare che affonda le radici nei regolamenti di conti tra clan storici napoletani. L’omicidio, ordinato dopo l’assassinio del padre di Mazzarella da parte del fratello di Maione, segna una delle pagine più crude della criminalità organizzata partenopea.

L’arresto come segnale

Con Mazzarella finalmente in manette, il messaggio inviato alle altre organizzazioni criminali è chiaro: nessuno, nemmeno chi si crede invisibile, può sfuggire alla legge. La sua latitanza di un anno si è infranta non con la forza, ma grazie all’attenzione minuziosa degli investigatori, alla pazienza e alla tecnologia, che hanno trasformato ogni piccolo gesto in una prova.

Ora, il boss si trova dietro le sbarre, ma il racconto della sua cattura resterà un esempio di come il crimine, anche il più potente, possa tradirsi da solo.













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