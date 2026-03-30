MARANO, GIOVANI ACCOLTELLATI ALLA GIOSTRE: LE PAROLE DEI GENITORI DEI FERITI E DEL LORO LEGALE

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Accoltellamento per futili motivi nei pressi delle giostre a Marano, la mamma del minore ricoverato al San Giuliano ha riferito poco fa, in presenza del suo legale, avvocato Esposito Beniamino, che il figlio ha subito tre fendenti, di cui uno all’addome, che ha determinato un ematoma, e altri due alle gambe”. Il giovane sarà operato a breve, il legale della famiglia fa sapere che il figlio della donna era intervenuta per difendere il cugino, che ha subito altre coltellate dall’aggressore.

La mamma dell’altro ragazzo ha raccontato a Terranostranews che «Non c’è stato alcun regolamento di conti – spiega la donna – Un ragazzino, che pare essere di Giugliano, si è avvicinato a mio figlio e gli ha detto: ‘Perché mi hai chiamato scemo?’ Mio figlio ha risposto che non era vero, e l’altro lo ha preso a schiaffi. Mio figlio ha reagito e stava poi andando via, ma l’altro è arrivato da dietro e lo ha colpito con diversi fendenti alla gamba e all’addome. Il cugino, cercando di difenderlo, ha preso anch’egli diverse coltellate». Tre fendenti, due alle gambe e uno all’addome per un ragazzo, per l’altro sei fendenti alle gambe.

L’aggressore è un giovane di Mugnano, identificato dai carabinieri e che sarà denunciato nelle prossime ore. Decisive, ai fini dell’indagine, le dichiarazioni di alcuni familiari. Nelle prossime ore saranno ascoltati anche i due feriti.













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