CAMPANIA. SILVESTRO (FI): ADESIONE 41 AMMINISTRATORI A FORZA ITALIA FRUTTO DI PROGETTO POLITICO SERIO

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“L’adesione di ben quarantuno nuovi amministratori locali a Forza Italia in provincia di Salerno segna un momento di svolta per il nostro radicamento sul territorio. Questo straordinario risultato è il frutto di un progetto politico serio, moderato e di centro, capace di attrarre competenze e passione.

Diamo il benvenuto ai quattro vicesindaci di San Rufo, Torraca, Roccagloriosa e Cannalonga, ai presidenti del consiglio comunale di Castel San Lorenzo e di San Giovanni a Piro, e agli assessori dei comuni di Stio, Vibonati, Celle di Bulgheria e Camerota.

Questi quarantuno amministratori, sottoscrivendo la loro adesione, scelgono di rafforzare un partito in crescita costante, grazie al lavoro straordinario del nostro segretario regionale, Fulvio Martusciello, del vicesegretario provinciale con delega agli enti locali On. Attilio Pierro che sta facendo uno splendido lavoro sui territori e dal costante sostegno del governo tramite l’On. Tullio Ferrante.” Dichiara così Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia