GPL senza autorizzazioni, maxi sequestro nel Napoletano: oltre 13 tonnellate di bombole irregolari

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Nei primi mesi dell’anno l’Ufficio ADM Campania 1 ha intensificato i controlli finalizzati a contrastare gli illeciti fiscali e amministrativi nel settore del commercio dei gas di petroli liquefatti (gpl) allo stato sfuso e in bombole.

In tale ambito, funzionari dell’Ufficio hanno effettuato un accesso presso un deposito ubicato nella provincia di Napoli, dedito alla vendita di gpl in bombole e gestito da un soggetto già precedentemente destinatario di denuncia presso l’Autorità Giudiziaria per aver svolto attività fraudolente nel particolare settore.

All’interno dell’area di vendita di vicinato e stoccaggio sono stati rinvenuti un quantitativo

complessivo pari a Kg. 13.195 tra bombole piene e vuote ed un’autobotte per il trasporto di

g.p.l. di capacità pari a 33.000 litri in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e

della licenza fiscale.

Al titolare dell’attività sono state contestate le numerose violazioni rilevate.

L’attività di presidio del territorio prosegue sotto il coordinamento della Direzione Territoriale

della Campania, al fine di contrastare l’insorgere di fenomeni fraudolenti nello specifico settore

e tutelare i consumatori oltre che la leale concorrenza leale sul mercato.













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