MARANO, IL TITOLARE DELLA NUOVA DEI DITTA DEI RIFIUTI ARRESTATO. ERA ATTESO AL COMUNE. TERRANOSTRANEWS AVEVA SEGNALATO CON DECINE DI ARTICOLI INDAGINI, RIBASSI E AFFIDAMENTI STRANI. CONTRARIAMENTE A QUANTO RIFERITO DA QUALCHE CIALTRONE LOCALE

Non si è svolto l’incontro previsto per oggi a Marano tra Ivano Balestriere e i vertici comunali. Il titolare di fatto della società che gestisce il servizio rifiuti in città è stato infatti arrestato nelle prime ore del mattino nell’ambito di una vasta operazione dei carabinieri contro il clan dei Casalesi, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Balestriere, pur non risultando formalmente amministratore della Marano Ambiente, era atteso per un confronto operativo con commissari e tecnici del Comune sulle criticità del servizio. Un vertice saltato alla luce del blitz che ha coinvolto numerosi soggetti ritenuti legati al sistema criminale.

La vicenda riporta al centro quanto più volte denunciato negli anni da Terranostranews. In diversi articoli, infatti, erano stati segnalati i collegamenti tra Balestriere e la Isvec, società finita nel mirino di indagini anche sulla base delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Non solo: la testata aveva evidenziato anche l’anomalia del ribasso presentato in sede di gara per il servizio rifiuti a Marano, pari al 9% in meno, e il successivo cambio di denominazione da Isvec a Marano Ambiente, pur mantenendo gli stessi riferimenti aziendali.

La società è operativa in città da appena quattro mesi, dopo aver vinto un appalto bandito dalla centrale unica di committenza nolana, scelta dalla giunta guidata da Matteo Morra, poi sciolta per infiltrazioni mafiose. Anche questo passaggio era stato oggetto di approfondimenti giornalistici. La stessa centrale unica è stata successivamente revocata dai commissari straordinari, che hanno deciso di affidarsi ad Agrorinasce.

Terranostranews ricorda inoltre di aver raccontato per anni anche gli affidamenti diretti concessi alla precedente azienda, la Green Line, sia durante l’amministrazione politica sia nel periodo commissariale. Affidamenti poi finiti nel decreto di scioglimento del Comune.

L’operazione di oggi, che vede impiegati oltre 150 militari tra Comando Provinciale di Caserta, Ros e unità specializzate, ha portato all’emissione di numerose misure cautelari per reati che vanno dall’associazione mafiosa al traffico di droga, dal riciclaggio all’estorsione.

Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza per tutti gli indagati fino a sentenza definitiva.