GIUGLIANO. INCARICO RETRIBUITO ALL’EX SINDACO PIROZZI PER L’ENTE AMBITO RIFIUTI E CON DELIBERA AD PERSONAM. L’OPPOSIZIONE INSORGE: CITTA’ BICEFALA, CON DUE SINDACI DI FATTO

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Pur di accontentare chi non è stato rieletto sindaco, cambiano lo statuto dell’EDA NA2!!!!

Quello che sta accadendo nell’EDA Napoli 2 ha dell’incredibile e merita di essere denunciato con forza.

Dopo una riconferma già di per sé irrituale, quella dell’ex sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi alla guida dell’Ente d’Ambito NA2, pur non essendo più in carica come primo cittadino, oggi si compie un ulteriore, gravissimo passo: l’approvazione di una delibera che introduce uno stipendio per il Presidente.

Un dettaglio non secondario: fino ad oggi, quell’incarico non prevedeva alcun emolumento.

E allora la domanda è semplice, diretta, inevitabile: siamo davanti a una delibera costruita su misura per restituire uno stipendio a chi non è più sindaco? Perché il meccanismo è fin troppo chiaro: si stabilisce che il compenso del Presidente venga equiparato a quello del sindaco del Comune più popoloso dell’EDA.

Tradotto: uno stipendio sostanzialmente identico a quello che Pirozzi percepiva quando era sindaco di Giugliano.

Una coincidenza? Difficile crederlo.

Siamo di fronte all’ennesima operazione di palazzo, lontana anni luce dai bisogni dei cittadini, in cui le regole si piegano alle esigenze di pochi. Prima si forza la mano sulla legittimità politica della carica, poi si interviene per garantire anche il ritorno economico.

Il tutto mentre i territori affrontano emergenze reali, servizi carenti e difficoltà quotidiane.

È questo il senso delle istituzioni? È questa la gestione che i cittadini meritano?

Noi diciamo con chiarezza che tutto questo è inaccettabile.

Chiediamo trasparenza, rispetto delle regole e soprattutto rispetto per i cittadini, che non possono essere spettatori passivi di operazioni che hanno il sapore amaro dell’opportunismo politico.

Quando le istituzioni diventano strumenti per garantire posizioni e stipendi, si perde completamente il senso del servizio pubblico.

E a pagarne il prezzo, come sempre, saranno i cittadini, con un aumento della Tari.

Giugliano 30.03.2026 I coordinamenti territoriali

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