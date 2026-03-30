CLAN CASALESI, RAFFICA DI ARRESTI: IN MANETTE ANCHE IL TITOLARE DELLA DITTA RIFIUTI DI MARANO E CALVIZZANO. A SUO TEMPO SCRIVEMMO DELL’INCHIESTA

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È in corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. I militari stanno eseguendo numerose misure cautelari nei confronti di esponenti del clan dei Casalesi.

L’operazione vede l’impiego di oltre 150 militari del Comando Provinciale di Caserta, affiancati da personale del Ros, dalle Squadre SOS del 10° Reggimento Carabinieri Campania e da unità cinofile specializzate nella ricerca di droga e armi. Tra gli arrestati il titolare della Isvec, Ivano Balestriere, titolare di fatto della ditta dei rifiuti che opera a Marano e Calvizzano.

I reati contestati, a vario titolo, spaziano dall’associazione mafiosa al concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con violenze e minacce, riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto di armi e munizioni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 10:30 presso la sala Beatrice della Procura di Napoli, alla presenza del Procuratore Capo Nicola Gratteri, del comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta, colonnello Manuel Scarso, del vicecomandante del Ros, colonnello Paolo Vincenzoni, e del comandante del Reparto Operativo di Caserta, tenente colonnello Melissa Sipala.

I provvedimenti eseguiti sono misure cautelari disposte in sede di indagini preliminari. Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.













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