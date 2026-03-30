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Home Politica & Palazzo Fico: “Regione pronta a costituirsi parte civile per il caso Caliendo”
Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, apre alla possibilità che l’ente si costituisca parte civile in un eventuale processo per la morte del piccolo Domenico Caliendo.
Sul fronte sanità, il governatore annuncia un lavoro strutturato nei prossimi mesi: priorità al nuovo piano ospedaliero, al rafforzamento della sanità territoriale, delle case e degli ospedali di comunità, della telemedicina e della rete di emergenza-urgenza. Fico manterrà per ora la delega alla sanità, con l’ipotesi di nominare un assessore tra circa 18 mesi.
Il presidente ha inoltre sottolineato l’uscita della Campania dal piano di rientro dal debito sanitario, frutto del lavoro svolto negli anni e del confronto con il Ministero, definendolo un passaggio decisivo per il futuro del sistema sanitario regionale.