Casa Riformista esprime il proprio convinto sostegno alla candidatura di Pierluigi Schiattarella alla carica di sindaco di Mugnano 

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Riteniamo che Pierluigi Schiattarella rappresenti una figura di grande valore, capace di coniugare solide competenze politiche con spiccate qualità umane. La sua visione amministrativa, unita alla capacità di ascolto e al forte radicamento nel territorio, costituiscono elementi fondamentali per guidare con efficacia e responsabilità la comunità di Mugnano di Napoli.

Casa Riformista, forza di centro-sinistra, conferma il proprio pieno appoggio al progetto politico di Schiattarella, con l’obiettivo di contribuire concretamente al completamento delle opere già avviate e di apportare un significativo contributo di idee e proposte durante il suo mandato. Siamo convinti che la continuità amministrativa, accompagnata da una spinta riformista e innovativa, sia la strada giusta per garantire sviluppo, crescita e coesione sociale.

In vista delle prossime elezioni amministrative, Casa Riformista si presenta come una realtà determinata e competitiva, pronta a svolgere un ruolo centrale nel panorama politico cittadino.

Il segretario cittadino, Silvio Rigotti, rivolge infine un sincero augurio di buon lavoro e il meglio a tutti i candidati e le candidate della lista, con l’auspicio di una campagna elettorale improntata al confronto costruttivo, al rispetto reciproco e all’impegno per il bene comune.













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