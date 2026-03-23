Caivano. Rissa violenta al corso Umberto: tre giovani feriti, arrestato 22enne per tentato omicidio

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Questa notte, una ventina di giovani hanno dato vita ad una violenta rissa. È successo in Corso Umberto I. Due di questi, entrambi 20enni, sono rimasti colpiti da coltellate. Uno è stato portato all’ospedale di Frattamaggiore, l’altro al Cardarelli.

Un 22enne, invece, è in prognosi riservata per le percosse subite e si trova nell’ospedale di Giugliano in Campania.

I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Caivano sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a bloccare il giovane che aveva sferrato i fendenti. Si tratta di un 22enne incensurato di Viareggio.

Risponderà di tentato omicidio ed è ora in attesa di giudizio.

Continuano le indagini per identificare tutte le persone coinvolte nella rissa e le motivazioni che l’hanno avviata.













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