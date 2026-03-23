New York, scontro in pista tra aereo e camion. Due morti

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Un grave incidente all’aeroporto di New York riaccende i riflettori sulla sicurezza del traffico aereo. Sulla pista 4 del LaGuardia, un aereo di linea si è scontrato con un mezzo dei vigili del fuoco durante le operazioni di atterraggio, provocando la chiusura dello scalo e il blocco dei voli.

Secondo le ricostruzioni basate sulle comunicazioni della torre di controllo, il mezzo di emergenza aveva ricevuto l’autorizzazione ad attraversare la pista all’altezza del raccordo Delta. L’attraversamento sembrava avvenire regolarmente, ma pochi istanti dopo la situazione è degenerata rapidamente.

Dalla torre è partito un ordine urgente di arresto, ripetuto più volte nel tentativo di evitare la collisione. Contemporaneamente, come si può ascoltare dalle registrazioni pubblicate sui social e dai video mapping dei siti specializzati, un altro aereo in avvicinamento è stato invitato a interrompere l’atterraggio e a riprendere quota. Tuttavia, per il velivolo già in fase di contatto con la pista non è stato possibile evitare l’impatto.













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