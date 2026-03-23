Referendum, Campania sotto la soglia nazionale: 37,8 per cento ieri alle 23

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E’ ‘del 37,8%, quando mancano al dato finale alcune decine di sezioni, l’affluenza alle urne in Campania alle ore 23 per il referendum costituzionale, dato nettamente superiore all’ultimo precedente, quello delle elezioni regionali di novembre, per le quali alla stessa ora si era recato alle urne il 32,07 per cento degli aventi diritto.

Nella città di Napoli alle 23 ha votato il 38,38% degli aventi diritto, anche in questo caso con un netto incremento rispetto alle regionali quandio l’affluenza alla stessa ora fu del 30,00%.













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