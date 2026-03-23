Marano, anziana investita da un extracomunitario a San Rocco: condizioni serie. Mezzo non assicurato, strada al buio da giorni

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Paura ieri sera a Marano, nella zona di San Rocco, presso il civico 361, al buio da giorni nonostante le segnalazioni dei residenti, dove un’anziana è stata investita mentre attraversava in un tratto con scarsa visibilità.

La donna ha riportato ferite serie ed è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, da quanto si apprende, era a bordo di un mezzo non assicurato. Si è fermato dopo l’impatto e ha prestato soccorso.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri, al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente.













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