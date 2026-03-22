Afragola al voto: Gennaro Giustino candidato sindaco del Campo Largo

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Ad Afragola prende forma il quadro politico in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Il Campo Largo – che unisce Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Più Europa, Italia Viva e diverse liste civiche – ha scelto Gennaro Giustino come candidato sindaco.

L’annuncio è arrivato sui social, dove Giustino ha parlato di un progetto “trasparente e condiviso”, definendosi non il migliore in assoluto ma il più adatto alla fase che vive la città.

Il voto arriva dopo la caduta dell’amministrazione guidata da Antonio Pannone e il commissariamento affidato a Fernando Mone.

Già consigliere comunale di opposizione, Giustino era stato candidato sindaco anche nel 2021, quando sfiorò la vittoria al ballottaggio proprio contro Pannone. Con la sua candidatura si apre ufficialmente una nuova fase politica, con una campagna elettorale che si preannuncia intensa e decisiva per il futuro amministrativo della città.













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