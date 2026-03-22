Napoli-Varcaturo: la cocaina rosa nelle mani di una pusher incensurata. Una bustina che avrebbe fruttato quasi 100mila euro. Carabinieri arrestano 29enne

Il web patrolling – senza mai abbandonare le indagini tradizionali – rappresenta ormai un’arma in più per gli investigatori dei Carabinieri.

Non ci si può limitare al pattugliare le strade, va setacciato anche il mondo digitale.

Lo sanno bene i carabinieri del comando provinciale di Napoli e in questo caso specifico i militari della stazione di Varcaturo. La notizia parla di una ragazza che spaccia “roba di lusso”. La cocaina rosa. La droga dei ricchi che va tanto di moda e che per la quale siamo vicini ai 400 euro al grammo. La voce circola e si fa sempre più insistente. L’imprenditrice dell’euforia bazzica in una zona periferica di Napoli.

I carabinieri della stazione di Varcaturo sono sulle tracce della donna. Conoscono il nome, sanno che ha 29 anni e che è incensurata. L’appartamento in questione pare sia piccolo, sui 50 metri quadrati. Si trova l’indirizzo, tocca organizzare un servizio ad hoc.

Napoli, via provinciale Botteghelle di Portici. La strada sterrata che divide le mura di tufo e qualche campo coltivato. Qualche casa sparsa qua e là, il rumore delle auto che sfrecciano sulla vicina Autostrada del Sole e il Vesuvio che guarda in lontananza.

I militari individuano l’appartamento. Una porta al piano terra si apre e avviene l’irruzione. Dentro, oltre alla 29enne, c’è anche un bimbo di 6 anni. É il figlio della donna. In un clima estremamente sereno e senza momenti critici la 29enne si mostra molto collaborativa e indica immediatamente ai carabinieri il luogo dove nasconde la droga. Sa già che non si sarebbero fermati per trovarla. Appena entrati é la prima cosa che le hanno chiesto.

Nel mobile del corridoio 241 grammi di droga sintetica chiamata “cocaina rosa”. La droga era in una busta grande e in altre 3 più piccole. Trovato anche un bilancino di precisione e svariato materiale per il confezionamento delle dosi tra bustine sottovuoto e ritagli.

La donna è stata arrestata. É stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.