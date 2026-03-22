MARANO, CARENZA IDRICA IN VIA PIGNO: LA SEGNALAZIONE DI CITTADINI E SPORTELLO PER LA TUTELA DEI DIRITTI

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OGGETTO: Segnalazione problemi di carenza idrica nella zona collinare di VIA PIGNO presenza della vecchia conduttura idrica pubblica ormai deteriorata. Richiesta intervento e accesso atti ex l.241/90 e art.97 Cost.

RICHIESTA URGENTE DI SOPRALLUOGO E INTERVENTO URGENTE per CHI DI COMPETENZA (AUSILIO DEGLI IDRAULICI COMUNALI) .

I sottoscritti residenti del Comune di Marano di Napoli di Via Pigno, come da raccolta firme allegata unitamente al delegato Avv. Beniamino Esposito Presidente dello Sportello per la tutela dei diritti del cittadino:

SEGNALANO

La forte carenza idrica dalle tubature pubbliche nel tratto di Via Pigno, si segnalano le seguenti problematiche:

1) Già da questo periodo si nota la carenza di pressione d’acqua che comporta vari disagi e rotture delle caldale;

2) Ad oggi l’acqua in alcuni punti manca completamente, come si è riscontrato l’anno scorso;

3) Al comune fino ad oggi , vi sono state molte segnalazioni dei cittadini della zona che ha hanno lamentato i gravi disagi e singole problematiche;

4) Da sopralluogo effettuato si riscontra ad oggi la mancanza d’acqua in alcuni tratti;

5) Si fa presente che la rete idrica è ormai deleteria, le tubazioni in molteplici punti sono coperte da ruggine e di continuo avvengono rotture;

6) Si monte che a valle di via pigno già si ebbe un grave problema di infiltrazione provocata da una rottura di un tubo di acqua che provocò il cedimento di alcuni fabbricati;

7) Si segnalano molteplici avvallamenti stradali, quindi è doveroso un controllo.

Pertanto chiedo per tramite degli stessi cittadini di intervenire con la massima urgenza per garantre il corretto funzionamento della rete idrica e dell’ uso dell’ acqua bene pubblico e si richiede accesso agli atti e spiegazioni e chiarimenti certi della realizzazione dei nuovo impianto idrico, per risolvere definitivamente il problema che puntualmente ogni anno nel periodo estivo si manifesta.

Si chiede innanzitutto di intervenire e riparare le condutture della vecchia conduttura ormai deteriorata, al fine di garantire l’acqua a tutti e successivamente realizzre un nuovo impianto idrico per tutta la zona ormai contatto.

Certi di un vostro veloce riscontro, restiamo in attesa di un vostro contatto.

Distinti: Šaluti

Si informa il D. Lgs 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali e sensibili.

Marano di Napoli, 21/03/2026

IL PRESIDENTE

SPORTELLO PER LA TUTELA AVV.Beniaamino Esposito.













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