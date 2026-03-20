Arrestato 41enne a Villaricca per spaccio di droga: sequestrate dosi di cocaina e 365 euro

Nel corso della mattinata, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno tratto in arresto un quarantunenne napoletano, ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è avvenuta durante un servizio di pattuglia automontata sul territorio, quando i militari hanno proceduto al controllo dell’uomo, trovandolo in possesso di numerose dosi di droga già confezionate per la vendita. Nello specifico, sono state rinvenute 47 dosi tra cocaina e crack, per un peso complessivo di 16,7 grammi.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno inoltre sequestrato la somma in contanti pari a 365 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Recuperato anche un telefono cellulare, all’interno del quale sono state individuate conversazioni riconducibili all’attività di spaccio.

Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria competente, che ha disposto per l’arrestato gli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento.